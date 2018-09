ROMA – Briga senza vestiti, si mostra come mamma l’ha fatto. L’ex studente di Amici di Maria De Filippi appare su Instagram mostrando ai suoi fan il lato b senza vestiti e ironizza con il numero ventitrè, numero che nella Smorfia romana viene attribuito alla fortuna, con tanto di rima piuttosto forte che ha a che vedere col posteriore.

Il cantante mostra un fisico in formissima completamente immerso nella natura, dentro un ruscello con un evidente segno del costume. Sulla schiena Briga è super abbronzato. Il resto del corpo invece è piuttosto bianco, segno di un’abbronzatura da spiaggia.

Le fan sembrano comunque apprezzare la sua foto, tanto che sulla sua pagina si scatenano in commenti, con vere e proprie dichiarazioni d’amore al cantante. Altre fan, invece non hanno molto gradito lo scatto.

Briga d’altronde divide il pubblico e questa foto è l’ennesima conferma. C’è chi ama le sue provocazioni e chi non le gradisce e non prova particolare simpatia per lui.Il cantante intanto continua a godersi la sua vacanza a Cuba e non risponde a nessuno, ne a coloro che apprezzano ne a quelli che lo denigrano.