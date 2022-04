Bucha, le immagini satellitari mostrano le fosse comuni della città ucraina in cui sono state uccise persone innocenti. L’esercito ucraino ha intanto trovato sempre a Bucha una camera di tortura usata dai soldati russi con i cadaveri di cinque civili piegati in avanti e con le mani legate dietro la schiena.

La notizia è riportata dall’agenzia Unian. La truppe russe avrebbero utilizzato il seminterrato di un sanatorio locale per bambini chiamato “Radiant”.

Bucha, immagini satellitari delle fosse comuni.Trovata una stanza della tortura

Il prete della chiesa ortodossa di Sant’Andrea a Bucha, Andryi Galavin, nei pressi della quale si trova la fossa comune, ha testimoniato dell’orrore vissuto durante l’occupazione russa. All’Ansa ha raccontato: “Dal 10 marzo sono arrivate decine di corpi a tutte le ore ogni giorno. Finora ne ho contati 68: donne, uomini, bambini, molti non identificabili per i colpi inferti ai loro corpi martoriati. I parenti delle vittime possono venire qui soltanto adesso perché prima i soldati russi non lo permettevano”.

Per Mosca, Bucha è “una messa in scena dell’Occidente e dell’Ucraina”

Secondo Mosca, “la situazione a Bucha è una messa in scena dell’Occidente e dell’Ucraina sui social network”. A dirlo è il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. La Russia ha respinto “categoricamente” tutte le accuse sulla strage di civili nella città a 37 chilometri da Kiev.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha affermato che l’obiettivo del “crimine commesso dal regime di Kiev” a Bucha è quello di “interrompere i colloqui di pace e intensificare la violenza”. Negoziati che, come detto da Zelensky, malgrado le atrocità preeguiranno.

Zakharova ha osservato che la Russia aveva richiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull’incidente, che ha definito “una provocazione messa in scena dall’esercito ucraino e dai nazionalisti radicali”.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le forze armate di Mosca avevano lasciato Bucha, situata nella regione di Kiev già dal 30 marzo. “Le prove dei crimini” sono emerse solo quattro giorni dopo, dopo che gli ufficiali dei servizi di sicurezza ucraini erano arrivati nella città. Il ministero ha sottolineato che il 31 marzo il sindaco della città Anatoly Fedoruk aveva confermato in un discorso video che non c’erano truppe russe a Bucha. Tuttavia, non ha detto una parola sui civili uccisi per strada con le mani legate dietro la schiena.

Per l’Ucraina, Bucha “è l’Olocausto del nuovo millennio”

“Questo è l’Olocausto del nuovo millennio, è una tragedia per l’ucraina, ma anche per l’Europa e il mondo”. A dirlo è il presidente del parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk, all’inviato Ansa a Bucha, dopo essersi recato alle fosse comuni dove ci sono decine di corpi di cittadini del villaggio uccisi.