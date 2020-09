Il Boss delle Torte in ospedale: “Ho avuto un terribile incidente domestico”

Brutto incidente domestico per Buddy Valastro. La foto dall’ospedale.

Il Boss delle Torte Buddy Valastro è rimasto vittima di un terribile incidente in casa. Si è fatto veramente male mentre giocava a bowling con la famiglia sulla pista installata nella sua abitazione.

A darne notizia è stato la stessa star tv della pasticceria, postando una foto dal suo letto di ospedale. “Sono stato coinvolto in un terribile incidente qualche giorno fa – scrive – Cosa ne pensate del mio nuovo accessorio?”.

Valastro, riporta Tmz, è rimasto incastrato nel macchinario che riposiziona i birilli, mentre cercava di prenderli dalla buca. Il suo braccio e la sua mano destra sono finiti schiacciati nell’ingranaggio.

Tantissimi i fan del pasticciere che gli hanno dimostrato affetto con commenti ed emoticon.

Gli hanno scritto fan da tutto il mondo: Italia, Stati Uniti, Colombia, Brasile, Argentina. Augurandogli una rapida guarigione.

Chi è il Boss delle Torte

Classe 1977, nato a Hoboken, nel New Jersey, Buddy Valastro è famoso in tutto il mondo per il programma Il Boss delle Torte, dedicato al suo lavoro nella pasticceria Carlo’s Bake Shop.

I genitori, entrambi del New Jersey, sono di origini italiane: il papà di Lipari, la mamma era originaria di Altamura. La madre, che era affetta da Sla, lo ha lasciato nel 2017.

Il padre di Buddy morì nel 1994 a 54 anni. All’epoca la madre era stata tentata di vendere l’attività di famiglia, ma decise di tenerla per poi delegarne la gestione ai suoi figli. Una scelta che ha segnato il destino di Buddy e lo ha consacrato al successo. (Fonti: Tmz, Facebook).