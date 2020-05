Burger King e il mega-cappello di cartone per mangiare rispettando le distanze

ROMA – Per mantenere la distanza di sicurezza utile ad evitare il contagio da coronavirus, Burger King Germania ha lanciato un‘iniziativa che punta a strappare una risata.

La catena di fast food regala ai suoi clienti delle corone di cartone di grandi dimensioni per combattere il contagio dal covid-19 permettendo allo stesso tempo di gustarsi un panino in santa pace.

Le foto dei nuovi cappelli che vengono attualmente distribuite solo nei negozi in Germania, sono diventate virali. “La corona per il distanziamento sociale fai-da-te è stata un modo divertente e giocoso per ricordare ai nostri ospiti di mantenere le distanze mentre si godono il cibo nei ristoranti”, ha spiegato Burger King nel presentare l’iniziativa.

L’idea è stata lanciata su Instagram con il claim “distancing, but make it fashion”, ovvero “mantieni le distanze, ma fallo con stile”.

Si tratta di giganteshe corone di cartone simili ai sombrero messicani.

I clienti le prendono all’interno del fast food ancora piegate. Oltre che funzionali, sono un gioco che serve ad intrattenerli mentre attendono il proprio panino restando seduti al tavolo.

Da prima dell’avvento del Covid-9, i fast food sono stati infatti tra i primi ad abolire le file.

Si ordina con dei tablet posizionati al centro della sala e poi si aspetta il proprio turno e si viene chiamati in base a dei numeri progressivi. Un ottimo modo per evitare di attendere diversi minuti in fila (fonte: Leggo, Instagram).