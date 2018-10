CAGLIARI – Un cittadino del Ghana di 25 anni, la mattina di lunedì 8 ottobre ha danneggiato un’auto dei Carabinieri parcheggiata davanti al Tribunale di Cagliari ed è stato arrestato.

I militari del Radiomobile di Cagliari hanno ricostruito tutto l’episodio. L’immigrato, già in possesso di permesso di soggiorno, era stato convocato al palazzo di Giustizia per partecipare all’udienza civile per la revoca o l’assegnazione dello status di rifugiato.

L’udienza è stata rinviata per problemi burocratici, ma il migrante deve aver frainteso la decisione: appena uscito dal Tribunale ha afferrato una mattonella e mandato in frantumi i vetri dell’auto dei Carabinieri, abbandonando all’interno la cartellina con tutti i documenti dell’udienza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e quelli in servizio all’interno del Tribunale che lo hanno bloccato.L’Ansa ha pubblicato le foto dell’auto danneggiata.