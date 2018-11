LOS ANGELES – Gli incendi che stanno devastando la California e che hanno provocato decine di morti non risparmiano nemmeno gli attori di Hollywood. Gerard Butler su Instagram ha pubblicato una foto della sua villa distrutta dalle fiamme e in cui ringrazia i vigili del fuoco per il loro lavoro in un momento così straziante. Il bilancio al 12 novembre dei roghi scoppiati in diversi punti dello stato americano è di 31 morti accertati e 228 dispersi.

Le fiamme che imperversano hanno raggiunto anche la zona vip delle ville di Malibù e quella dell’attore Butler è andata distrutta, fortunatamente dopo che l’intera zona era stata sgomberata e oltre 50mila persone allontanate dalle loro case. L’attore in un post su Instagram, dopo essere tornato a casa, ha scritto: “Ci sono tornato dopo l’evacuazione. È un momento straziante per tutta la California. Ringrazio il coraggio, lo spirito e il sacrificio dei pompieri. Sostenete questi uomini e queste donne coraggiosi”.

La devastazione è indescrivibile con la cittadina di Paradise, 27 mila abitanti, spazzata via dalle fiamme, cancellata dalla mappa, con un tributo altissimo di morti, almeno 14. In alcune zone è impossibile per i soccorsi intervenire e l’incendio appare ancora fuori controllo. Dopo giorni solo il 25% del rogo denominato Camp Fire è stato contenuto, mentre oltre 7 mila case sono andate distrutte. Più a sud, tra la contea di Los Angeles e quella di Ventura, a imperversare sono altri due fronti di fuoco, di dimensioni più piccole: l’Hill Fire, contenuto per il 10% e il Woolsey Fire, quasi domato. Intanto proprio la Los Angeles County ha emanato un ordine di evacuazione per 170 mila persone, mentre in totale, da nord a sud della California, gli sfollati sono oltre 300 mila.

(Foto da Instagram)