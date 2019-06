ROMA – Un bambino del Camerun di quattro anni lamentava mal di stomaco, vomito, addome gonfio ed una grave stitichezza che proseguiva da circa 4 anni. Il piccolo è stato portato in ospedale dai genitori ed è stato operato d’urgenza. I medici hanno scoperto il suo problema: il piccolo era pieno di vermi nell’intestino tenue, vermi che sono stati tolti e che hanno riempito una ciotola. vista l’enorme quantità.

Il ragazzo era stato colpito dall’ascaridiasi, un’infezione potenzialmente letale provocata appunto da questi vermi che finiscono per colonizzare parti del nostro corpo come lo stomaco. I medici hanno scoperto che il ragazzo non era mai stato visitato e sottoposto ad un trattamento vermicida per via del fatto che la sua famiglia non poteva permettersi di portarlo all’ospedale più vicino, distante circa 76 miglia dalla loro casa.

Il bambino, dopo sette giorni di degenza è stato rimandato a casa. I medici hanno prescritto a tutta la sua famiglia i farmaci necessari per proteggersi dal ritorno dell’infezione.

Questa infezione provocata da vermi vivi è la più comune provocata da dei parassiti. Nel mondo e colpisce circa 800 milioni di persone per lo più di età compresa tra due e dieci anni. Ad essere colpiti sono i bambini che vivono nei paesi poveri e che sono a contatto con scarsa igiene pubblica. Se i vermi non fossero stati rimossi, il piccolo avrebbe potuto soffrire di problemi di malnutrizione, crescita ed anche con problemi di scarsa memoria.

Il fatto è avvenuto nel dipartimento del Menchum nel nord-ovest del Paese: il nome del ragazzo non è stato reso noto.