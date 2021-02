Camila Giorgi ha deciso di unire al tennis un’altra sua grande passione: la moda.

La tennista azzurra, come testimoniano le ultime foto pubblicate su Instagram, ha deciso di lanciare il brand Giomila.

In un’intervista per ubitennis.com ha spiegato: “La moda è sempre stata la mia grande passione. Un chiodo fisso che mi è stato trasmesso sin da quando ero bimba. Il tennis mi piace tanto, ma la moda mi piace di più” ha raccontato Camila in un’intervista a ubitennis.com.

Camila Giorgi: “Non sarò la nuova Chiara Ferragni”

La tennista ha poi aggiunto: “Non sarò e non ho intenzione di essere la nuova Chiara Ferragni, anche se devo constatarne l’intelligenza mostrata nel creare ciò che ha creato. In ogni caso ho sempre preferito altri tipi di bellezza: Brigitte Bardot, per esempio, uno splendore unico nel suo genere”.

Camila è la numero 75 del tennis femminile. Durante le feste di Natale avevano fatto discutere s delle sue foto in intimo pubblicate sempre su Instagram dove conta ben 310mila follower.

Camila Giorgi e le foto su Instagram, un fan: “Ma è OnlyFans?”

Dopo la pubblicazione delle foto (un paio delle “natalizie” sono visibili anche qui di seguito), diversi fan avevano commentato con ironia scrivendo: “Sei meglio come modella che come tennista”.

Alcuni si erano spinti un po’ oltre paragonandola ad un’attrice a luci rosse: “E’ OnlyFans o il profilo Instagram di una tennista?”.

La giovane, classe 1991, ha un corpo da modella. E come molte ragazze della sua età, ama i social network.