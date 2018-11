LONDRA – Accanto alla Regina Elisabetta, durante le celebrazioni per la fine della prima guerra mondiale, c’è Camilla. Le immagini diffuse in queste ore hanno sollevato un dibattito legato alla successione al trono. Se è vero che quando si tratta della famiglia Windsor nulla è lasciato al caso, allora la disposizione sul balcone di Camilla accanto alla Regina e a Kate Middleton durante la celebrazione del centenario, è stata interpretata come una investitura per la futura regina consorte.

Camilla, dopo gli anni bui successivi alla morte di Lady D, ora ha fra l’altro una notorietà in grande crescita.

Insieme alla moglie del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, su una altro balcone c’è invece Meghan Markle. La duchessa di Sussex, secondo alcuni commentatori, potrebbe essere sarebbe stata punita da Elisabetta per il suo comportamento durante il royal wedding, il matrimonio che l’ha unita al nipote Harry.

Meghan, durante la cermonia, voleva indossare una tiara a cui sua Maestà ha messo il veto. Il motivo è legato al fatto che Elisabetta II, sempre attenta alla politica estera del suo Paese, non avrebbe gradito il gioiello in questione perchè ha smeraldi che potrebbero provenire dalla Russia. Considerati i rapporti molto tesi tra Londra e Mosca dopo il caso Skripal, la cosa rendeva la tiara non adatta alla solenne occasione. Da qui la decisione della regina di richiamare suo nipote dicendogli che la moglie non può sempre avere sempre tutto quello che chiede. La vicenda, sempre secondo i media britannici, potrebbe aver fatto arrabbiare la regina che si sarebbe vendicata facendola apparire su un altro balcone.