Capodanno a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: ecco i fuochi d’artificio al Burj Khalifa di Dubai, l’edificio più alto del mondo.

Il Burj Khalifa si è illuminato la notte di Capodanno con fuochi d’artificio, spettacoli LED e giochi d’acqua.

Il giorno prima di Capodanno, il Dubai Media Office ha condiviso uno scorcio dei dieci mesi di preparativi che hanno portato all’annuncio del nuovo anno al Burj Khalifa, un evento spettacolare per il mondo intero. Il video è stato condiviso sul loro account Twitter ufficiale. Con 15.682 oggetti pirotecnici da lanciare da 365 posizioni di tiro strategiche e oltre 2.800 posizioni uniche, e 22.000 litri d’acqua sparati in aria, i festeggiamenti di Capodanno sono stati semplicemente giganteschi.

Questo è anche il periodo dell’anno in cui si seguono diverse tradizioni interessanti per dare il benvenuto al nuovo anno. Mentre in India si brucia l’effigie di un vecchio, in Spagna si segue la tradizione di mangiare dodici acini d’uva.