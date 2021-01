Capodanno a Wuhan, migliaia di persone (con mascherina) in piazza. Le foto fanno il giro del mondo (foto ANSA)

Stanno facendo il giro del mondo le immagini del capodanno a Wuhan, epicentro della prima ondata del coronavirus. E che è riuscita a debellare completamente il Covid, tanto che per festeggiare l’anno nuovo migliaia di persone si sono riversate nelle strade per fare tutto ciò che si fa ad ogni capodanno. Countdown, brindisi, luci e migliaia di palloncini che volano in aria. L’unica differenza rispetto ad una fine d’anno qualunque è che tutti indossano la mascherina.

Capodanno a Wuhan, migliaia di persone assembrate

E sul web, dal resto del mondo, quasi tutto chiuso in casa, di fronte alle immagini dei festeggiamenti rilanciato dai media internazionali, si alternano commenti di stupore, apprezzamento per la capacità di reazione al virus, ma anche molta rabbia.

Su Twitter e Facebook si registrano alcuni commenti di questo tenore: “Loro festeggiano e noi non possiamo uscire”, o ancora: “Mentre noi siamo in prigione…. a Wuhan festeggiano il nuovo anno”. Ma si legge anche qualche post che porta la firma di negazionisti: “Capodanno a Wuhan: abbiamo i dittatori al governo oppure molti covidioti tra il popolo?? O forse la scienzah!!!!”.

Wuhan, epicentro del coronavirus

È passato un anno esatto da quando la Cina ha segnalato l’inizio di una sconosciuta malattia a Wuhan, segnando di fatto l’inizio di quella che diventerà la pandemia globale di coronavirus. Il 31 dicembre del 2019 le autorità cinesi hanno avvisato l’Oms della diffusione di una misteriosa polmonite che stava colpendo decine di persone. L’epicentro era proprio a Wuhan, città commerciale della provincia di Hubei, ormai diventata famosa come primo focolaio di Covid-19. (fonte ANSA)