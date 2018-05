CANNES – Carla Bruni assomiglia a Bella Hadid. A dirlo è l’ex première dame di Francia in persona. Tanto che viene definita dalla Bruni [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] la sua “figlia segreta”. Lo scatto è stato pubblicato su Instagram ed è stato realizzato durante il “Fashion for Relief”, kermesse benefica organizzata a Cannes dalla collega Naomi Campbell per finanziare Save the Children e Time’s Up.

Carla Bruni ha raggiunto i 50 anni, Bella Hadid ha invece 21 anni. Vista la differenza di età, la modella italo-francese ha deciso di scherzarci su. Ed effettivamente le due modelle dimostrano di essere molto simili.