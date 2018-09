ROMA – Prima gaffe social per Carlos Maria Corona. Il figlio 16enne di Fabrizio Corona e Nina Moric, che a meno di 24 ore dal suo debutto su Instagram conta già 123 mila follower, ha fatto il boom di like con la sua prima foto dedicata al padre. Ma è il secondo scatto a solleticare la curiosità dei fan. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] In jeans, occhiali da sole e felpa col cappuccio, il giovane è a spasso per Milano col suo cane. E i follower non hanno potuto fare a meno di notare un particolare: “Togli l’etichetta alle scarpe però”, ha commentato qualcuno.

In effetti ad uno sguardo attento si nota un’etichetta rossa attaccata ad una delle scarpe. Non è chiaro però se si tratti di un vezzo di stile o di una vera e propria gaffe. Lui è concentrato su tutt’altro: “Immerso nel profondo della mia Milano tra mille pensieri.. – si legge in calce al post – obbiettivi da raggiungere e con al mio fianco una “persona speciale”!”

Intanto il suo approdo sui social continua a far discutere. Sotto il primo post pubblicato dal piccolo Carlos, la Moric ha commentato: “Amore mio, perchè? Mi piange il cuore vita mia”. E i fan si dividono tra chi pensa che il giovane Carlos subisca l’influenza del padre e chi invece non si scandalizza più di tanto: ogni adolescente ha un profilo social.