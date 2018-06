CARMIGNANO (PRATO) – Ha sbagliato manovra andando a urtare la facciata della chiesa e abbattendo una colonna del porticato di ingresso [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. E’ accaduto la mattina di oggi, lunedì 4 giugno, a Carmignano, in provincia di Prato: l’edificio di culto danneggiato è la pieve di San Michele e San Francesco, che tra l’altro custodisce la ‘Visitazione’ di Pontormo, attualmente a Firenze in prestito per una mostra a Palazzo Pitti.

Tutto è accaduto durante il consueto giro di raccolta dei rifiuti effettuato dal mezzo di Alia attorno alle sei del mattino: l’autista del camion, secondo quanto ricostruito, stava facendo manovra nello slargo nella piazza antistante quando ha impattato rovinosamente contro il porticato della chiesa.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Scattato anche la segnalazione alla soprintendenza delle Belle arti. La pieve sorge su un precedente convento, il San Francesco al Bosco, fondato da Bernardo di Quintavalle nel 1211: divenne sede della pievania solo nel Settecento. L’Ansa pubblica le foto di quanto accaduto.