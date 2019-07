ROMA – Carola Rackete, eletta da alcuni paladina della giustizia e simbolo di disobbedienza civile in difesa dei diritti umani, è stata anche bersaglio di irripetibili insulti da parte di altri. Tra le polemiche sollevate dai nemici della capitana della Sea Watch ce n’è una che riguarda la sua igiene personale.

Come riporta Giornalettismo, sul web circolano post e immagini che mostrano una delle ascelle della capitana non depilata. Il particolare è stato immortalato mentre la Rackete alza il braccio in segno di saluto verso i suoi sostenitori che l’hanno accolta al suo arrivo ad Agrigento. Quei peli hanno scatenato una vera e propria ondata di insulti contro la ragazza, tra cui non sono mancate poco eleganti generalizzazioni sull’igiene delle donne tedesche.

C’è chi suggerisce a Carola Rackete di utilizzare un prodotto antipulci, suggerendo che sul corpo della capitana si potrebbero nascondere parassiti pronti a diffondersi a Lampedusa. O chi ha scritto accanto alla foto dell’agente che la accompagna agli arresti domiciliari, “la faccia perplessa del finanziere che non sa se metterle le manette o l’Advantix“.