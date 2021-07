Carolina Marconi, prima di iniziare il secondo ciclo di chemioterapia, si è tagliata i capelli, postando un selfie su Instagram e scrivendo: “Non crediate che non ne soffra. Bisogna vederlo da un altro punto di vista, l’importante è stare bene”.

Carolina Marconi si taglia i capelli corti prima del secondo ciclo di chemio

La showgirl italo-venezuelana, che pochi mesi fa aveva rivelato di avere un tumore al seno, aveva già raccontato di uno dei primi effetti collaterali della cura: la perdita di capelli. Proprio per questa ragione ha deciso di tagliarli, dopo che lo aveva già fatto una prima volta accorciando di molto la sua chioma, e ora si è mostrata in un nuovo scatto su Instagram con i capelli cortissimi.

“Ciao ragazzi come state? Io bene ho finalmente tagliato i capelli, vi piacciono? Non pensavo ma sono molto comodi, adesso quando faccio la doccia ci metto davvero poco e non un’ora come facevo prima ad asciugarli. Mi vedete sempre sorridente, non crediate che non ne soffra, per una donna sono importanti i capelli, quando ti ritrovi in questa situazione chi ha vissuto questa quest’esperienza mi può capire, vedere cadere i tuoi capelli non è di certo una cosa bella…”. E aggiunge: “Qualche volta un piantino lo faccio per sfogarmi perché fa bene dopo mi rialzo più energica e positiva di prima perché nella vita vale la pena lottare sempre senza mai arrendersi…la vita è adesso…godetevela…”.