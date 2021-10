Il nubifragio che per ore si è abbattuto su Catania ha trasformato le strade della città, e in particolare la centralissima via Etnea, in un fiume in piena. Piazza Duomo è diventata una sorta lago. Allagato anche lo storico mercato della ‘Pescheria‘ e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Ad aggravare la situazione anche l’acqua piovana che si riversa in città dai paesi etnei e arriva copiosa su Catania e un blackout elettrico che interessa il centro storico e che ha interessato anche il Municipio.

Catania, inondato il quartiere di San Giovanni Galermo

La situazione è molto complicata nel quartiere di San Giovanni Galermo. Completamente allagate sono via Barriera, via del Fasano, via Immacolata, via Macello, via Acquario, via Villa Flaminia e molte altre strade del quartiere. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud del capoluogo etneo. Allagamenti si registrano anche al villaggio Santa Maria Goretti attiguo all’aeroporto, nella zona industriale e nelle zone marinare della Plaia e di Vaccarizzo.

A Mascali, in contrada Fondachello, sono state chiuse alcune strade e alcuni automobilisti sono stati soccorsi. I vigili del fuoco di Catania hanno, finora, eseguito 214 interventi movimentando 429 operatori. Nel dettaglio hanno soccorso complessivamente 61 persone, eseguiti 91 interventi per danni da acqua o dissesto statico e 31 per rimozione di alberi o parti pericolanti.

La Protezione civile regionale sta soccorrendo diverse famiglie e gli automobilisti rimasti bloccati a causa di un nubifragio che sta colpendo la città e provincia. A Misterbianco, per lo smottamento di fango e detriti da Monte Cardillo, sono state fatte evacuare quattro famiglie. E’ stata liberata l’unica strada di collegamento, ma per precauzione gli abitanti hanno lasciato le case, mentre la zona è costantemente monitorata dai volontari della Protezione civile. Invasa anche la strada statale 114 che collega Catania e Siracusa.

Scordia, si cerca una donna di 61 anni. una giovane è morta a Gravina di Catania

Proseguono intanto a Scordia e nelle campagne vicino Lentini le ricerche della donna di 61 anni. E’ dispersa da due giorni per il maltempo che ha colpito la contrada Ogliastro. Alle operazioni partecipano Vigili del fuoco, Carabinieri e volontari della Protezione civile.

In un agrumeto lontano dal luogo dove erano stati visti l’ultima volta, nella giornata di ieri erastato ritrovato il corpo senza vita del marito Sebastiano Gambera, un agricoltore In pensione di 67 anni. La coppia era rientrata in paese da una vista a un familiare malato a Catania. I due sono scesi dalla loro auto e sono stati travolti dalla furia dell’acqua. A lanciare l’allarme altri automobilisti che erano rimasti bloccati nelle loro vetture “circondante” da acqua e fango e che sono stati soccorsi e “liberati” dai Vigili del fuoco.

Una giovane è invece deceduta a Gravina di Catania annegata nel fiume in piena. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe scesa da una vettura invasa dall’acqua e sarebbe stata travolta. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia municipale e personale del 118.

Maltempo anche nel sud della Calabria

In tutto sono già quasi 500 gli interventi dei vigili del fuoco in Sicilia e Calabria per fare fronte all’emergenza maltempo. Nel dettaglio: 250 a Catania, 140 a Reggio Calabria, 52 a Cosenza e 49 a Vibo Valentia. Attualmente sono oltre 300 i Vigili del fuoco al lavoro.