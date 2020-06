ROMA – Caterina Balivo pubblica su Instagram una foto insieme al figlio Giulio Alberto.

Lo scatto è tenero ma i fan si soffermano su un dettaglio: i capelli bianchi di mamma Caterina.

La conduttrice campana ha postato lo scatto in cui appare abbracciata al figlioletto ed ha preso in presto le parole della canzone di Jovanotti “Baciami ancora”:

“Baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano. Una stella che esplode ai confini del cielo… Ooh, baciami ancora. Baciami ancora, voglio stare con te, Inseguire con te. Tutte le onde del nostro destino”.

Immediati i commenti dei fan. “Siete bellissimi”. “Bellissime queste frasi. Ma anche tu, con il tuo bimbo. Buonanotte”.

E ancora: “Senza trucco sembri una ventenne … complimenti…. hai fatto un patto col demonio?“.

Qualche fan nota il particolare dei capelli bianchi a cui, per il momento la Balivo non ha risposto. Intanto però, questa foto acqua e sapone (e vestaglia da notte) raccoglie il boom di like.

Coronavirus, Caterina Balivo: “Io e mio marito dormiamo separati”

La conduttrice di Vieni da Me, a marzo, in piena emergenza coronavirus aveva raccontato: “Io e mio marito dormiamo separati. Lo facciamo per precauzione, se uno di noi due si dovesse ammalare l’altro potrebbe prendersi cura dei bambini, visto che i nonni non sono vicini”. (fonte: Il Mattino, Instagram).