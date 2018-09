ROMA – Caterina Balivo pubblica su Instagram una foto sul divano con i piedi in bella mostra. La conduttrice accompagna lo scatto con questa didascalia: “Diamo il via a questo weekend senza tacchi quali sono i vostri piani per questo fine settimana?”. Malgrado la domanda posta dalla conduttrice di Rai1, gli utenti si sono soffermati in massa sulle sue estremità inferiori: “Bellissimi, stupendi, divini”, molti feticisti dei piedi hanno scritto.

D’altronde, i feticisti che già in passato le avevano regalato il titolo di “Miss Piedo d’Oro”, la seguono dai tempi di Miss Italia dove si era classificata terza. “Annuserei i piedi per tutta la vita”, “Hai dei bellissimi piedi sexy sono da baciare” scrivono alcuni.

Tra i commentatori c’è però chi insinua il dubbio: “Con tanti commenti feticisti, continui a postare foto dei piedi, forse lo farai di proposito?”, riflette qualcuno. “Sa bene di attrarre a se commenti volgari e squallidi. Ciò nonostante, continua imperterrita”, ha aggiunto un altro utente.

Caterina Balivo sta passando un periodo un po’ burrascoso. La conduttrice si è infatti resa protagonista di una gaffe nella puntata del 12 settembre di “Vieni da me”. La presentatrice già nella prima di puntata aveva scambiato Claudia Gerini con Sabrina Ferilli. Ma nella terza puntata, la Balivo è andata oltre.

Ospiti del suo salotto televisivo erano Enzo Iacchetti e il figlio Martino. Le parole della conduttrice campana sono divenute virali in Rete e non è mancata l’ilarità per la gaffe compiuta. Il figlio di Iacchetti ha ammesso in studio di aver marinato la scuola, usando l’espressione “fare sega”. Anche Enzo Iacchetti a quel punto ha ammesso che ai suoi tempi ha fatto lo stesso, ovvero non è andato a scuola nascondendolo ai suoi genitori.