Catherine Middleton, William e il principino George a Inghilterra-Germania. Lui annoiato è subito meme

Anche Catherine Middleton, il principe William e il principino George sono tra i 45mila tifosi che allo stadio londinese di Wembley hanno assistito alla partita tra Inghilterra e Germania per gli ottavi dei Campionati Europei 2020, rimandati l’anno scorso per la pandemia di Covid.

In abito scuro e cravatta, esattamente come il padre duca di Cambridge, il piccolo George non ha sfigurato nemmeno nei comportamenti. Molto composto, quasi annoiato, ha applaudito le squadre come papà William e mamma Catherine in blazer rosso fuoco. E il suo volto serio è diventato subito un meme rilanciato sul web.

Catherine Middleton, William e il principino George a Inghilterra-Germania

Del resto il padre, oltre ad essere il secondo erede al trono d’Inghilterra dopo il principe Carlo, è anche il presidente onorario della Federcalcio inglese. E lui, il piccolo George, è un vero tifoso: la sua squadra del cuore, oltre che squadra del cuore del padre, è l’Aston Villa, e in occasione del suo sesto compleanno si era fatto fotografare con la maglia ufficiale della nazionale inglese, England Lionesses.

Inghilterra-Germania, Catherine e William salutano anche David Beckham

In quest’occasione, però, niente maglie di squadre, ma abiti molto più seri, mentre mamma Catherine Middleton e papà William salutano anche gli altri tifosi in tribuna, come l’ex capitano della nazionale inglese David Beckham e il cantante Ed Sheeran.