Cattedrale di Noto: foto con le natiche al vento, 10mila euro di multa al turista milanese

Una foto della Cattedrale di Noto con natiche in primo piano. Natiche al vento, natiche scoperte. Sono quelle di un turista milanese che si è fatto scattare la foto e l’ha condivisa sui social. Voleva fare il simpatico, si ritrova con una multa da 10mila euro.

Cattedrale di Noto: foto con natiche al vento

Un turista di 37 anni, residente a Milano ma di origini calabresi, la sera del 17 agosto è salito sulla scalinata della Cattedrale di Noto, in provincia di Siracusa. Nonostante fosse in pieno centro storico, il ragazzo si è abbassato i pantaloncini mostrando i glutei.

Multa di 10mila euro per la foto con le natiche a Noto

Per l’uomo, che si è fatto scattare una foto e l’ha postata sul proprio profilo Instagram, è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e una sanzione di 10 mila euro. Il turista è stato identificato dalla polizia.

Non è stato difficile risalire alla sua identità. Sul post annesso alla foto aveva scritto: “Good morning! Do you know the famous cathedral? Sono una gran puttana, lo sai? Vieni a guardare con i tuoi occhi”. E ha ricevuto moltissimi commenti e like che, però, gli saranno andati di traverso davanti all’entità della sanzione.