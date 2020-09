Cecile Kyenge (nella foto Twitter) non è più in politica: ora fa il medico e fa votare a casa i malati di Covid-19

La Kyenge ha pubblicato su Twitter una foto in cui indossa visiera, mascherina, tuta e camice per andare con la Croce Rossa a casa degli elettori in quarantena.

L’ex ministra dell’Immigrazione del Governo Letta ha risposto al bando dell’Asl di Padova per medici che facessero assistenza a casa a pazienti con il Covid.

Il bando è attivo da quando l’emergenza da Covid-19 era più acuta, ossia dalla scorsa primavera.

Ora la donna di origini congolesi, ha pubblicato la foto che la mostra al lavoro. Lei è quella al centro ed è pronta ad andare dai pazienti che vogliono votare.

Coronavirus, come funziona il voto a domicilio

Ma come funziona il voto a domicilio? Arrivati a casa del paziente, gli scrutatori e il presidente salgono al pianerottolo con schede, timbro, matita, un tavolino pieghevole e due contenitori, spiega Repubblica.

In uno ci sono i dispositivi di sicurezza, nell’altro la scheda per votare.

Si tratta di camici monouso, doppi guanti, doppia mascherina, visiera, calzari, cuffia per i capelli. Quando l’elettore apre la porta, uno scrutatore lo identifica, poi entra nel suo appartamento.

Quando ne uscirà, la scheda compilata si troverà all’interno di una busta sigillata. A questo punto potrà svestirsi e igienizzare matita e timbri (fonte: Twitter).