Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il bacio in montagna

SONDRIO – Dopo essersi incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati inseparabili. La coppia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] pubblica ora uno scatto realizzato sulle montagne di Bormio in provincia di Sondrio.

Passione ad alta quota: i due fidanzati legati dallo scorso ottobre, infiammano i social con la loro bollente vacanza documentata con uno scatto finito su Instagram in cui si vede una sfondo davvero incantevole.

I due piccioncini si baciano e coccolano in una vasca idromassaggio. Lei sfoggia un corpo da favola, lui la cinge in un focoso abbraccio nel suo corpo scolpito. Lo scatto colleziona quasi 100mila like.