ROMA – Cecilia Rodriguez si fa fotografare su uno yacht a Senigallia. Lo scatto finisce su Instragram e tra i fan della sorella di Belen aleggia il sospetto che si sia fatta ritoccare.

Sotto accusa sarebbe l’eccessiva lunghezza delle gambe ed alcune parti del corpo come i piedi che sembrerebbero sproporsionate: “Il fotografo è stato generoso ad allungarti tutto il corpo – si legge in una critica apparsa sul social delle foto – peccato che risulti finta”. E ancora: ” Affascinante come il tuo piede abbia la dimensione della tua testa”.

Ci sono però anche diversi fan che la difendono: “Cecilia è altissima ha gambe belle e lunghe e non ha bisogno di ritocchi”.

Nei giorni scorsi, a Cecilia Rodriguez e al fidanzato Ignazio Moser è stato chiesto se stessero pensando di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. La domanda è stata posta, alla showgirl, dal settimanale “Chi”. E Cecilia ha risposto così: “Temptation Island Vip? Io e Ignazio siamo una coppia vera. Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona” dice la Rodriguez.

“La mia è una risposta seria perché quel programma mette a dura prova i sentimenti e l’amore che, per chi non l’avesse capito, è una cosa seria”, ha spiegato ancora Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen quindi ha detto: “In tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Aspetto la mia opportunità, perché so che arriverà”, ha aggiunto.

Fonte: Instagram