Cerveteri, violenta tromba d’aria. Alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Sindaco: “State in casa” (foto Facebook)

Violenta tromba d’aria si è abbattuta su Cerveteri sul litorale nord di Roma. Diversi alberi sono caduti così come pezzi di cornicione delle case.

Il sindaco Alessio Pascucci ha invitato la popolazione a non uscire di casa se non per motivi di massima urgenza.

Questo il messaggio del primo cittadino su Facebook: “Il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberi e il distaccamento di cornicioni dalle abitazioni”.

“Ci sono stati danni alle automobili in sosta, ma fortunatamente ad ora non ci sono segnalazioni di persone ferite”.

“In ogni caso è fondamentale la prudenza.Vi raccomando pertanto di NON USCIRE se non per motivi indifferibili e a NON SOSTARE sotto alberi o palazzi.Continuerò ad aggiornarvi nelle prossime ore. Prestate la massima attenzione”.

I danni maggiori si sono avuti nella zona compresa tra via D’Annunzio e largo Almunecar.

Qui si segnalano diversi pini abbattuti ed un’automobile parcheggiata che si è ribaltata. Il tetto di un capannone industriale si è scoperchiato e diversi cartelloni pubblicitari sono stati abbattuti dalla forza del vento.

Ostia, Tevere allaga alcune case, salvati 10 anziani

E il forte vento che sta colpendo tutto il litorale laziale ed anche Roma non ha risparmiato nemmeno la vicina Ostia. Dieci persone sono state salvate dalla Polizia in via dell’Idroscalo.

Qui, a causa del maltempo, il Tevere haallagato alcuni appartamenti. Ad intervenire i poliziotti della Fluviale di Fiumicino e i colleghi della sala operativa della Questura.

Tra le persone messe in salvo alcuni anziani non autosufficienti sono stati portati via sulle spalle dagli agenti. Almeno 6 di loro sono state trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale Grassi (fonte: YouTube, Facebook, FanPage, Agi).