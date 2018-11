Cesare Cremonini, in camerino arriva... Roberto Baggio FOTO

ROMA – Cesare Cremonini si scatta un selfie con… Roberto Baggio. Il cantante, da sempre tifoso del Bologna e di Roberto Baggio, ieri ha suonato a Padova. E in camerino si è ritrovato faccia a faccia con il suo idolo.

Baggio, che Cremonini cita anche in una sua canzone (“Da quando Baggio non gioca più… non è più domenica”), ha anche regalato una maglia, con tanto di autografo, al cantante.

Cremonini poi su Instagram ha pubblicato una foto con Baggio. Foto nella quale sfoggia la maglia del Bologna autografata e una frase da brividi. “La magia delle canzoni, la poesia dello sport, l’umanità dei veri campioni, la fantasia dei numeri 10. GRAZIE Robi. Stasera 7000 persone più una, canteranno per te”.