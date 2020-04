Charles Saatchi, l’uomo d’affari britannico appare senza vestiti (per sbaglio) in un video

ROMA – Trinny Woodall è una esperta di moda britannica di 56 anni. La Woodall, nel Regno Unito è nota per aver fondato l’azienda di make up Trinny London e per essere la compagnia di Charles Saatchi, un uomo d’affari iracheno-britannico, nonché pubblicitario e collezionista d’arte di 76 anni.

In un filmato apparso su Facebook martedì scorso, la Woodall indossa una maschera. Dietro di lei si vede passare Saatchi. Fin qui niente di male se non fosse che l’uomo è completamente nudo dato che sta entrando nella doccia.

Nella clip ora cancellata, la guru dello stile, dalla sua casa di West London propone alcuni consigli di moda e bellezza sulla cura della pelle, consigli indirizzati ai suoi follower.

L’incidente è stato notato da molti fan che non hanno nascosto il loro stupore.

Charles Saatchi, chi è il fondatore dell’agenzia Saatchi & Saatchi

Charles Saatchi insieme a suo fratello Maurice ha fondato l’agenzia pubbicitari Saatchi & Saatchi. I due fratelli vantano un patrimonio stimato in 146 milioni sterline secondo quanto scrive il Sunday Times nella sua lista degli uomini più ricchi d’Inghilterra.

Charles è noto anche per la sua vasta collezione d’arte valutata nel 2003 intorno a 200 milioni di sterline e per la proprietà della Saatchi Gallery.

Malgrado queste premesse, Charles Saatchi nell’ambiente è noto per non gradire apparizioni in feste ed eventi mondani, neanche in quelli organizzati dalla sua agenzia (fonte: Daily Mail).