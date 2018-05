MILANO – In piedi sul cornicione del palazzo dove alloggiava a Milano e un messaggio con foto su Twitter: “Mi dispiace”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I sostenitori e i follower di Chelsea Manning, l’ex soldato trans che passò i file segreti a Juliane Assange facendo partire Wikileaks, si sono preoccupati e non poco. La foto non lasciava dubbi, Chelsea meditava il suicidio, ma poi è tornata in sé e ora sta bene, come hanno annunciato su Twitter gli organizzatori del Wired Next Fest di cui è stata ospite.

Intorno alle 6,31 del mattino del 27 maggio la foto di Chelsea in piedi sul cornicione è apparsa su Twitter, gettando nello sconforto e nel panico i suoi cari, che le hanno telefonato e l’hanno fatta desistere dal gesto disperato. La Manning, che ha ricevuto la grazia dall’ex presidente Barak Obama, è diventata una attivista digitale dopo lo scandalo di Wikileaks e si era candidata come senatrice in Maryland.

Non è la prima volta che Chelsea Manning tenta o medita il suicidio. Mentre era in carcere ha cercato due volte di togliersi la vita e per questo motivo è stata anche sottoposta a procedimenti disciplinari, ricorda Marta Serafini sul Corriere della Sera: