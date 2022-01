Chi è Bianca Scheda con foto di Di Maio al computer, social ironizzano su elezione presidente della Repubblica

Di Maio al computer che digita su Google “Chi è Bianca Scheda“, i social ironizzano sulle elezioni, in corso, del presidente della Repubblica. In particolare, vengono presi di mira i politici che hanno reso inutili i primi due giorni di votazioni scegliendo di lasciare le schede in bianco.

Elezioni presidente della Repubblica, il centrodestra ha ufficializzato le sue candidature

Oggi il centrodestra ha ufficializzato le candidature dell’ex presidente del Senato Marcello Pera, dell’ex sindaco di Milano Letizia Moratti e dell’ex magistrato Carlo Nordio.

“Sono nomi di qualità, li valuteremo”, ha fatto sapere conciliante Enrico Letta per il Pd. “Li valuteremo ma il centrodestra non ha alcun diritto di prelazione”, ha risposto più seccamente il leader dei Cinque stelle Giuseppe Conte.

Elezioni presidente della Repubblica, c’è attesa per i candidati scelti dal centrosinistra

Si resta in attesa che anche il centrosinistra si pronunci a sua volta su una eventuale rosa di nomi al termine del vertice previsto stasera tra lo stesso Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza.

Ma è sempre Giuseppe Conte a porre un ulteriore paletto al nome forte, quello di Mario Draghi spiegando con una efficace metafora che mai come oggi serve stabilità di governo: “abbiamo affidato al timoniere una nave che è ancora in difficoltà ma non ci sono le condizioni per cambiare e il timoniere non può lasciare”.