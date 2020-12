Chiara Ferragni, shopping in via Montenapoleone a Milano con la borsa Birkin da più di 100mila euro.

L’influencer moglie di Fedez posa sulla nota via dello shopping milanese senza però indossare mascherina. Come di consueto ha postato la foto su Instragram.

Chiara Ferragni con la rarissima Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30

Chiara Ferragni è sorridente fuori dai negozi del Quadrilatero della moda a Milano, Come accessorio ha una borsa molto rara, la Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30.

Si tratta di una borsa di pelle di coccodrillo con la chiusura ricoperta di diamanti, con colori sono ispirati alle montagne innevate dell’Himalaya.

Si tratta di una Birkin firmata da Hermès a tiratura limitata. Su Christie’s ha un valore stimato intorno a 130mila euro. Tra le star che la amano particolarmente c’è Jennifer Lopez.

Alla Ferragni manca però un accessorio fondamentale in questi tempi: la mascherina. ‘ in strada in una via centralissima e dovrebbe avere il dispositivo di protezione a disposizione.

Chiara Ferragni, ecco cosa indossa insieme alla borsa

La Ferragni ha sfoggiato un look invernale ipergriffato. A descriverlo nei minimi particolari è DonnaFanPage: “Per un pomeriggio dedicato allo shopping natalizio ha puntato tutto sulla comodità senza dimenticare i trend di stagione”.

“Ha infatti indossato una tuta di lana grigia di Fabiana Filippi in pieno stile cozy, l’ha abbinata agli iconici anfibi di pelle nera con la suola carrarmato di Bottega Veneta (890 euro) e ha completato il tutto con il cappotto must-have del momento, ovvero il teddy bear”.

Prosegue Donna FanPage: “Per la precisione ha scelto un modello maxi, caldo e avvolgente di Max Mara in grigio scuro da 1.750 euro. Al di là del nuovo anello a forma di cuore con lo smeraldo incastonato, il tocco extra lusso è la borsa: una Birkin bag di Hermès rarissima” (fonte: Instagram, Leggo, Donna FanPage).