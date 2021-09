Chiara Ferragni e il nude-look a Parigi: senza reggiseno scatena le polemiche, la replica di Fedez FOTO

L’arrivo di Chiara Ferragni alla Fashion Week di Parigi non è passato inosservato. La famosa influencer ha scelto un nude-look provocante indossando un top trasparente che mostra il suo seno coperto solo da due cerchi d’oro all’altezza dei capezzoli.

Chiara Ferragni e il nude-look a Parigi

Il vestito di Chiara Ferragni è firmato Schiaparelli e lo conferma la foto che l’influencer si è fatta fare davanti alla nota maison di moda. Il suo outfit è stato creato dal direttore creativo Daniel Roseberry, famoso per le sue proposte molto sensuali ed eccentriche. Ma l’outfit scelto dalla Ferragni ha scatenato anche, come prevedibile, polemiche sui social. Tantissimi dei suoi quasi 25 milioni di follower, hanno apprezzato la scelta mentre altri hanno criticato la nota influencer.

Le critiche all’outfit di Chiara Ferragni

Tralasciando i soliti commenti sul fatto che Chiara Ferragni sia una mamma e che non possa mostrarsi con un abbigliamento sexy, sono tanti quelli che si concentrano sullo stile dell’influencer. La maggior parte dei commenti negativi si concentrano sulla “poca eleganza” dell’outfit della Ferragni. “Maglia di certo non elegante”, “Ha capito che la volgarità fa parlare, secondo me”, “Mai vista maglia più brutta di questa”, “Abbiamo confuso la libertà di vestirci come ci pare con la mancanza del buon costume. Questa è mancanza di buon costume”, si legge nei commenti. Ma tra le tante risposte c’è stata anche quella di Fedez, che ha ironizzato pubblicando una foto dove indossa una t-shirt che mette in mostra i suoi capezzoli.