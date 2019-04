ROMA – La deputata Pd Giuditta Pini attacca Fedez e Chiara Ferragni su Facebook. Il post comincia così: “Ci sono dei momenti in cui il buonsenso dovrebbe bussare e dirti di fermarti”. Il riferimento è ad una foto che il cantante ha postato sui propri profili social in cui viene ritratto insieme alla moglie Chiara Ferragni. I due sono in posa su una bicicletta in costume, dopo una giornata al mare.

Fedez appare un po’ imbronciato e con gli occhiali da sole. Lei sfodera il sorriso di ordinanza con cui si fa ritrarre in quasi tutte le foto. Entrambi portano sulle spalle quegli zaini giganti di “Deliverooo”, una delle aziende dei rider che consegnano il cibo a domicilio. La foto è evidentemente falsa dato che, ossservandola bene, si capisce subito che è stata realizzata grazie a Photoshop.

L’immagine è un evidente riferimento alla “Blacklist” postata nella pagina “Deliverance Milano”, in cui appaiono i nomi di diversi vip o presunti tali che non lascerebbero la mancia ai rider quando ordinano del cibo a casa. Nella top ten del cosiddetto “braccino corto” ci sono anche loro, il rapper e la nota influencer. I due però non l’hanno presa affatto bene e si sono difesi parlando di “notizia del tutto infondata”.

La Pini ha letto nella foto una provocazione e ha attaccato il “cantante milionario che va in vacanza in un resort da 4000 euro a notte con la moglie influencer (il riferimento è alla recente vacanza in Polinesia ndr) e non trova niente di meglio da fare che prendere in giro i rider…gente che lavora per 2 euro a consegna, senza assicurazione e senza tutele”.

Immediata la replica di Fedez su Instragram che per l’occasione si firma come Federico Lucia: “Mi chiedo dove lei possa aver intuito che in questo Meme ci stiamo prendendo gioco dei lavoratori? E’ un meme che non è stato creato da noi (…) le ricordo che faccio un lavoro onesto, ho un’azienda con 11 dipendenti con famiglie a cui garantisco diritti e stipendi più che dignitosi. Faccio impresa da 5 anni e sono partito da zero. E pago le mie tasse con piacere…”.

La foto è quindi un “meme”, ossia un fotomontaggio. A realizzarlo è stato il sardo Eman Rus, autore di Olbia Fantasy. Nel fotomontaggio, i due della coppia italiana più social sono diventati due fattorini pronti a consegnare cibo nella giungla. Il meme è talmente ben riuscito che lo stesso Fedez lo aveva condiviso nella sua bacheca. Da qui sono nate le polemiche con la parlamente Pd e la risposta del rapper.

