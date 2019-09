Chiara Ferragni e Fedez a Portofino. Lei col vestito trasparente e su Instagram…

ROMA – Chiara Ferragni e Fedez insieme a Portofino, solo che lei ha un vestito trasparente che fa vedere le mutande. Per carità, siamo abituati a ben altro ormai e non siamo così bacchettoni da gridare allo scandalo. Ma pubblicare una foto dei Ferragnez da dietro (con il lato B della influencer in bella evidenza) e darla in pasto ai famelici utenti social può far supporre che quella foto non passerà inosservata, anzi…

Ecco alcuni dei commenti che sono piovuti sulla Ferragni (anzi, per l’esattezza sotto il suo post Instagram): “Chiara io ti amo, ma detto con affetto.. A volte hai un portamento da camionista”, “Quando i soldi non comprano la felicità ma neanche dei vestiti decenti”, “Da dietro sembrate tonino l’ucellaro e Luisa la carciofara”. Qualcuno ci ha tenuto anche a commentare la faccia imbronciata di Fedez in altre foto: “Ma perché fedez stava così intossicato?”.

Chiara Ferragni al Lido di Venezia.

Ferragni superstar al Lido di Vinezia. Decine di fotografi, molti di più che per altri divi internazionali del cinema, hanno atteso all’imbarcadero dell’Hotel Excelsior l’arrivo della fashon blogger, giunta al Lido per la presentazione di Chiara Ferragni – Unposted, docufilm della regista Elisa Amoruso inserito nella categoria Sconfini della 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Insieme a lei anche il fidanzato Fedez con cui si è esibita in un bacio apppassionato davanti ai fotografi. Mercoledì 4 agosto alle 20.30 la prima proiezione. (Fonti Instagram e Agi).