Chiara Ferragni chiede alla Ferrero di mettere la foto del figlio sui Kinder

In un fotomontaggio pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram l’influencer mostra come potrebbe essere la confezione delle barrette Kinder con il volto del figlio.

La confezione delle barrette Kinder al cioccolato con il volto del figlio: questo il sogno di Chiara Ferragni. L’influencer infatti si è affidata a Instagram e ai suoi 21,8 milioni di followers, pubblicando sulle stories un fotomontaggio di come potrebbe essere il risultato finale.

Chiara Ferragni, facendo riferimento al figlio Leone avuto dal compagno Fedez, nel messaggio scrive: “This is my dream, @kinderitalia can we make it happen?”. (“Questo è il mio sogno, @kinderitalia possiamo farlo avverare?”). Al momento dalla Ferrero nessuna risposta…

Il Codacons contro Fedez e Chiara Ferragni

Il Codacons intanto si scaglia di nuovo contro Fedez e Chiara Ferragni: “Se l’Ambrogino d’oro sarà assegnato ai Ferragnez o ad altri soggetti che rappresentano modelli diseducativi per i giovani, il Codacons presenterà ricorso al Tar. E per la prima volta, il riconoscimento conferito dal Comune di Milano finirà dinanzi alla giustizia”.

A renderlo noto è la stessa associazione dei consumatori. Il Codacons ha deciso di scrivere al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo la candidatura di Fedez e Chiara Ferragni avanzata da alcuni consiglieri comunali.

“In nessun caso – spiega il Codacons – l’Ambrogino d’oro potrà essere assegnato a soggetti che si sono distinti per messaggi sbagliati e diseducativi diretti ai giovani. O che addirittura come nel caso dei Ferragnez sono stati coinvolti in provvedimenti dell’Antitrust per le raccolte fondi avviate con modalità ingannevoli. Ciò equivarrebbe infatti a premiare forme di illegalità riconosciute da una autorità indipendente, e rappresenterebbe un precedente pericolosissimo in Italia”.

Fedez sotto accusa per una storia su Instagram

“Senza contare – aggiunge l’associazione – le ultime bravate di Fedez che, solo poche ore fa, ha pubblicato una storia su Instagram dove, per l’ennesima volta, si abbandona ad insulti e gesti volgari contro il Codacons, al pari di un qualsiasi “teppista del Bronx”, incentivando così la pericolosa piaga dell’odio e della violenza su web e social network”.

“Per tale motivo il Codacons ha scritto al sindaco Giuseppe Sala e a tutti i consiglieri comunali di Milano”. L’associazione ha informato loro che “qualora il riconoscimento dovesse andare a soggetti che non possiedono i requisiti per il premio, sarà inevitabile un ricorso al Tar in cui si chiederà l’annullamento dell’Ambrogino d’oro 2020”. (Fonte Instagram).