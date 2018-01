MILANO – Chiara Ferragni posta un nuovo scatto del suo pancino su Instagram. Questa volta, a differenza della foto postata qualche giorno fa, la blogger mostra delle rotondità più accentuate e in molti non hanno potuto fare a meno di notare la stranezza.

In soli cinque giorni, infatti, il pancione sembra essere “scoppiato”. Nella precedente foto, la compagna del rapper Fedez (padre di Leone, questo il nome del bimbo che la Ferragni ha annunciato di attendere), aveva scritto nella didascalia “ho messo 8 chili”, scatenando i commenti degli utenti che facevano fatica a crederle viste le dimensioni minute.

Chiara ora fa centro con un nuovo scatto, nel quale la pancia risulta molto più generosa. Papà Fedez le dà un bacio e tiene il conto della crescita del suo Leone con un hashtag, #28settimane.

Huffington Post ha raccolto le perplessità dei follower:

“Ora spiegatemi come ha fatto, ha ingoiato un tacchino intero?”, ironizza un utente. E non è l’unico a notare la stranezza. “Le è scoppiata tutta in un colpo?”, chiede qualcuno scettico. “Finalmente sembra incinta, e non me dopo aver mangiato troppo”, si rasserena qualcuno. “Ma come ha fatto la pancia a crescerti così in fretta?”, domanda un curioso”.

“Come al solito, la Blonde Salad non ha bisogno di esporsi in prima persona per difendersi dagli attacchi e dagli scettici, che sospettano abbia costruito un pancione finto per mettere a tacere le critiche. La prima foto, dice chi la difende, era studiata per non mostrare troppe forme: “Ora non ci sono più i “medici del web” che giudicano il suo stato di salute basandosi da delle foto in posa?””