ROMA – Chiara Ferragni non sopporta più di essere attaccata per le sue forme poco abbondanti dai fan e dagli haters su Instagram e così decide di reagire. La fashion blogger ha pubblicato una foto in un fast food con davanti a lei cinque hamburger e lancia un chiaro messaggio: “Si, ho le tette piccole, ma potete focalizzarvi sui cinque hamburger”.

La Ferragni si trova negli Stati Uniti con il marito Fedez e il piccolo Leone e dopo le polemiche scatenate dall’acqua Evian in edizione speciale venduta a 8 euro con il suo marchio, deve difendersi anche dai continui attacchi degli hater dei social network.

In passato la fashion blogger, non proprio nota per le sue forme sinuose, era stata accusata dai fan di avere un seno piccolo. E così, con davanti un vassoio carico di hamburger e patatine, la Ferragni scrive: “Si, ho le tette piccole, ma ho anche cinque grandi hambuger, così ragazzi potete focalizzarvi su qualcos’altro ed essere più creativi nei commenti”.