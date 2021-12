Chiara Ferragni come non l’avete mai vista: l’influencer appare in una foto in bikini in versione teenager. L’immagine è stata pubblicata sui social dalla madre, la scrittrice Marina Di Guardo.

Nello scatto inedito Chiara Ferragni indossa un bikini blu a tinta unita che dà risalto ai suoi occhi azzurri inconfondibili.

Alla tenera età di 14 anni la moglie di Fedez era già bellissima: capelli mossi e leggermente più scuri, viso un po’ più rotondo, ma con lo stesso sorriso di oggi che di anni ne ha compiuti 34, a maggio scorso.

The Ferragnez, la serie su Amazon dall’8 dicembre

Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, è in onda The Ferragnez, la serie di Amazon Prime che ha per protagonisti Chiara Ferragni e Fedez.

La serie è un racconto del dietro le quinte della quotidianità di questa coppia speciale. Sono l’esempio modello delle nuove generazioni che sanno usare il digitale come mezzo di espressione-comunicazione-denuncia nonché macchina da soldi.

Ecco così la fine di un anno speciale con la seconda gravidanza di Chiara Ferragni, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Ironia, divertimenti, ambizioni, ma anche passioni, gioie di una giovane coppia straordinaria che si mette (in parte) a nudo e ci permette sociologia: quella del ritratto di una famiglia contemporanea.

Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine.

Ecco la foto pubblicata sui social di Chiara Ferragni in bikini a 14 anni.