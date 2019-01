ROMA – Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato in queste ore una foto che in realtà risale ad un anno fa. L’influencer e il marito stanno insieme in una piscina: Chiara ha appena scoperto di essere incinta e Fedez le bacia la pancia che comincia ad essere un po’ pronunciata.

Chiara Ferragni ha voluto ricordare quel momento magico condividendolo con i follower su Instagram. Molti, dopo aver visto la foto hanno creduto che la Ferragni fosse incinta di nuovo, poi si è capito che si trattava di un anno fa leggendo la didascalia “A year ago”.

Nella foto c’è però un dettaglio che non è sfuggito ai tanti ammiratori della coppia: Chiara ha un costume largo che lascia intravedere un seno.

D’altronde ai due, molte volte piace giocare con foto più o meno esplicite. Basti citare la foto di metà dicembre, in cui i due piccioncini stanno sul divano illuminati dalle lucine di Natale.

Marito e moglie sono vicinissimi, sul punto di baciarsi. C’è però un dettaglio cattura l’attenzione degli utenti: si tratta della mano della Ferragni che sembra essere poggiata sulle parti intime del marito.

I follower della coppia sono espliciti e scrivono: “Chiara sta toccando il pisello di Fedez?!?”. Un altro aggiunge: “Direi proprio di sì, ma se non lo fa lei… Chi altro può farlo?” .