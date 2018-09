Chiara Ferragni scompare da Instagram per 24 ore, poi torna con questo post. Follower divisi

ROMA – Chiara Ferragni scompare per 24 ore da Instagram. Non sarebbe nulla di strano se non fosse che la neo sposa di Fedez ha 15 milioni di follower, cifra che le permette di guadagnare dei soldi postando continuamente.

E così la fashion blogger, per 24 ore non ha condiviso ogni momento saliente della sua giornata come le è solito fare. Niente foto, nessun outfit, nessuna coccola al figlio Leone o dichiarazione d’amore per il marito.

ll profilo Instagram è rimasto attivo senza nessun nuovo post fino al giorno successivo, quando la Ferragni è tornata su Instagram con tanto di spiegazione dell’assenza ai suoi fan.

La neo mamma ha infatti pubblicato prima una foto, poi alcune Instagram stories, in cui ha spiegato di aver avuto bisogno di un giorno di break in un periodo per lei ricco di impegni come è questo mese di settembre, incominciato con il suo matrimonio. A quanto pare però, la spiegazione non ha convinto i fan che dietro a quanto accaduto ci vedono una strategia ben precisa di marketing.

La Ferragni ha spiegato così la sua assenza: “Ciao ragazzi, sono tornata su Instagram. Ieri mi sono presa un giorno libero, un detox digitale per rifocillare la mia mente e la mia pelle”.

Ad accompagnare il messaggio una foto pubblicitaria per una crema riparatrice da notte per il contorno occhi. “Questo settembre è stato il mese più impegnato della mia vita e siamo solo a metà. C’è stato il matrimonio, la New York fashion week quella a Milano, Parigi, sto filmando il mio documentario e c’è da fare il videoclip di Fedez”, continua la Ferragni. “Amo la mia vita, i miei amici, la mia famiglia e amo davvero il mio lavoro. Ma ogni tanto è importante prendere un giorno libero e concentrarsi solo sulla famiglia e gli amici”, ha concluso.

I follower si sono divisi tra quanti sono convinti che la loro beniamina abbia semplicemente deciso di prendersi una pausa come dichiarato, e quanti invece sono molto più scettici e critici. D’altronde quando c’è di mezzo lei, succedono sempre questo tipo di cose.

Tra i detrattori, in molti sono convinti che la pausa di Chiara non sia stata altro che una mossa di marketing studiata per poter rivendere a caro prezzo il suo primo post dopo il silenzio che non a caso è una pubblicità. Tra loro, qualcuno si è spinto a parlare addirittura di perdita di credibilità da parte della Ferragni.