Chiara Ferragni ha deciso di vendere la mega villa di Los Angeles il cui acquisto risale agli inizi della sua carriera, quando l’amore con Fedez non era ancora nato.

Si tratta di una casa da sogno che vale 2,699.000 dollari. A raccontare il lusso dell’appartamento di Ferragni è la stessa agenzia che si sta occupando della vendita. Si tratta di una casa del 1918 a un piano “ristrutturata e ampliata chiavi in ​​mano situata in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square” si legge nell’annuncio.

Chiara Ferragni vende la sua villa di Los Angeles da 2.699.000 dollari

Come scrive Today, l’annuncio prosegue così: “Goditi una casa inondata di luce con 4 letti e 3 bagni con un concetto moderno e aperto. Nessun dettaglio è stato perso durante il rinnovamento totale di questa casa. Pavimenti in legno di quercia a listoni larghi, nuova cucina gourmet, frigorifero per vini, gamma Wolf, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte francesi del maestro che conducono al grande cortile spazio e altro ancora”.

Le foto della casa della Ferragni

L’agenzia, nell’annuncio ha messo anche delle foto della casa. Scrive ancora l’agenzia: “Goditi il ​​tuo tè sul ponte fuori dalla cucina o intrattieni i tuoi ospiti nella grande sala dalle dimensioni eccessive. La master suite comprende un ampio bagno con vasca da bagno, carta da parati personalizzata, piastrelle in marmo, infissi moderni di fascia alta, una grande cabina armadio e bellissime porte francesi che conducono al ponte. Un lungo vialetto recintato offre spazio per più auto, consentendo di utilizzare lo spazio del garage separato come una grande stanza a volta! Nuovo impianto elettrico, idraulico, HVAC a 2 zone, scaldabagno e tetto senza serbatoio. La semplicità nello stile e la connettività con l’ambiente circostante creano il flusso di aria fresca e luce naturale sia all’interno che all’esterno. Situato in un distretto scolastico HPOZ e Gardner. A piedi molti ristoranti e negozi”.

L’influencer conserva ricordi importanti in questa villa. Qui ha abitato quando muoveva i primi passi del suo immenso successo. Ci ha inoltre trascorso i primi mesi della sua prima gravidanza e ci ha cresciuto il suo primogenito Leone per qualche mese. Poi la decisione di trasferirsi definitivamente a Milano.