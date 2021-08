Chiara Ferragni continua ad allargare i brand a lei collegati. L’influencer è infatti sbarcata nelle cartolerie italiane firmando la sua prima linea di astucci e materiale per la scuola in collaborazione con Pigna, storica azienda fondata nel 1839 ad Alzano Lombard che ora fa parte del gruppo Buffetti).

Chiara Ferragni su Instagram: “Spero che vi piaccia, io ne sono innamorata”

Ad annunciarlo è stata la stessa Ferragni con un messaggio pubblicato su Instagram: “La mia prima collezione con Pigna è disponibile in pre-ordine sul mio sito già da oggi e dal 23 agosto nei migliori negozi di cartoleria in Italia. Spero vi piaccia, io ne sono innamorata”. Prosegue la Ferragni: “E’ disponibile da oggi in tutto il mondo. Potete trovare tutta la collezione sia sul sito di @chiaraferragnibrand che nelle migliori cartolerie d’Italia. Taggatemi nelle vostre stories e spero vi piaccia quanto piace a me “.

La collezione di Chiara Ferragni

La collezione si compone di astucci, matite, quaderni, diari e agende, tutti colorati e corredati dal logo distintivo del brand ideato da Chiara Ferragni, l’iconico occhio. Le origini di questa particolare collaborazione affondano nella passione della moglie di Fedez per il materiale di cancelleria e si aggiunge ad altri vari prodotti che la Ferragni offre (non sempre a prezzi bassissimi) ai suoi follower.