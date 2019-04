MILANO – Selfie con linguaccia per Chiara Ferragni e Fedez. E i social si scatenano sulla lingua di lei, decisamente più lunga del comune. A far notare il dettaglio ai suoi follower è stato proprio il rapper che ne ha approfittato per prendere in giro la moglie, con una battuta un po’ spinta: “Ferragni e la lingua superdotata, mi sento un marito fortunato”.

La reazione dei social non si è fatta attendere. “Chissà che bei lavoretti di lingua che ti fa”, scrive con malizia qualcuno. “Ha la lingua proporzionata alla lunghezza dei piedi”, scherza qualcun’altro. Non sono mancati poi meme e fotomontaggi di Chiara come Gene Simmons, il cantante dei Kiss, Chiara come Einstein e così via.

Tutti raccolti e ripostati da Fedez nelle sue Instagram Stories. Alla fine il rapper ringrazia e invita i fan a non smettere di farlo divertire: “Amici commentatori, qua sono le 5 di mattina e non riesco a dormire. Ho bisogno di un po’ di commenti memorabili sull’ultimo post così passo un po’ il tempo a ridere”. (Fonte: Instagram)