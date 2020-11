Chiara Ferragni è la Madonna del presepe di Pontedera, nuova polemica: “E’ blasfemia”

Il presepe di Pontedera scatena la polemica. A far discutere sono le sembianze della Madonna che ha il volto di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni è la Vergine Maria nel presepe pop di Pontedera. Dopo la cover di Vanity Fair di fine settembre, realizzata dall’artista Francesco Vezzoli, la nota influencer appare nella facciata del Comune della cittadina toscana.

Nell’occasione della cover sul magazine, si scatenarono polemiche e discussioni e anche il Codacons intervenne nella questione. L’influencer, e non l’artista che l’aveva dipinta, è stata denunciata dall’associazione per blasfemia e offesa al sentimento religioso ma il tutto, al momento, si è dissolto come una bolla di sapone.

“Chiara Ferragni è una persona che manda sempre messaggi positivi, volevo raffigurare questo”, ha detto a La Nazione Jacopo Pischedda, l’artista autore del presepe contemporaneo di Pontedera.

Polemiche per la Ferragni “Vergine Maria”

Una scelta che però non è piaciuta a qualcuno. Per il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, si tratta di una scelta “intollerabile”: “Basta scherzare con la fede! Questa non è arte, è blasfemia”.

“L’arte esiste solamente se il committente non esercita la superbia arrogante di voler limitare l’artista”, dichiara ad Agi il sindaco di Pontedera Matteo Franconi. (fonte LA NAZIONE)