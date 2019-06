ROMA – Chiara Ferragni pubblica uno scatto su Instagram in cui appare col seno nudo coperto dalle mani e pubblica un commento filosofico: “Seno piccolo, cuore grande“.

“La gente odia le tue te**ine” e, secondo quanto scrive Dagospia, perde follower. Anche il marito Fedez commenta sulla perdita di follower: “Mia moglie è l’unica donna che li perde quando mostra le t***e”.

Ma come sono questi commenti? Eccone alcuni: “I soldi soldi sono la vergogna dell”essere umano. Sei sposata hai un figlio ancora in fasce e ti metti mezza n**a” e ancora: “Se tu avessi davvero un gran cuore non ti faresti pagare dai tuoi fan, per un caffè o una foto…scusami eh”.

C’è da dire però che, malgrado i commenti, il post della Ferragni raccoglie più di 1 milione e 100mila “mi piace”.

Fonte: Dagospia, Instagram