ROMA – Chiara Ferragni, via Instagram, pubblica una foto che la ritrae tra i fornelli. Pentola sul fornelletto e lei, Chiara Ferragni, che alza il coperchio e guarda in camera. E poi scrive: “È il momento della pasta?”. Peccato che il fornelletto sia spento. E sui social, dove in molti non aspettano che l’occasione giusta per poter commentare e potersi sfogare, la cosa non è passata inosservata.

“Sì, ma se accendi il fuoco è meglio”, commenta un fan. E ancora: “Come si fa a cucinare a fuoco spento?”. E: “Io non stiro niente aka: Io cucino con i fornelli spenti”. Qualcuno ha provato a difendere la moglie di Fedez ma qualcun altro ha invece fatto notare che probabilmente si possa trattare della solita e ennesima pubblicità.