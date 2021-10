Bello spavento in casa Chiara Ferragni e Fedez. L’impreditrice digitale, nella mattinata di oggi, venerdì 22 ottobre, ha dovuto portare la figlia Vittoria al pronto soccorso. La piccola aveva la febbre alta, difficoltà respiratorie ed appariva disidratata. Come tutte le mamme, la Ferragni si è spaventata ed ha preferito far vedere la figlia ai medici.

Chiara Ferragni: “Stamattina Vitto stava peggio, siamo andati al pronto soccorso”

Nel pubblicare su Instagram diverse foto in cui Vittoria appare con la flebo ed anche una in cui mamma e figlia appaiono insieme, viso a viso, la Ferragni scrive: “Siamo tornati dall’ospedale: Vitto stamattina stava peggio con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione quindi siamo andati al pronto soccorso..”.

Vittoria sotto osservazione per 10 ore

A causa delle condizioni critiche, la piccola Vittoria è stata tenuta sotto osservazione per ore. “Adesso dopo 10 ore lì e, fatti tutti gli esami, siamo tornati a casa e lei si sente meglio” rassicura Chiara.

La piccola non è riuscita a riposare bene stanotte e per questo Chiara e Fedez hanno preferito portarla in ospedale. Per ovvie ragioni i due non si sono fatti vivi su Instagram per tutta la giornata, evento alquanto raro per i Ferragnez.

Chiara è tornata a casa verso le 5 di pomeriggio. Ha ribadito che i medici hanno fatto tutti i controlli e una flebo per idratare la bimba.