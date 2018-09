ROMA – “Una pizza che si rigenera da sola”. Così è stata definita la pizza immortalata in mano di Chiara Ferragni e la sorella Valentina. Le due sono state immortalate con due pezzi di pizza in mano, ma i loro piatti sono rimasti integri.

I commenti in rete si sono moltiplicati: agli utenti infatti non è sfuggito il particolare. Così come non è sfuggito il dettaglio della pizza di Valentina Ferragni, che sembra sospeso nel vuoto.

“Va bene, lo confesso: il mio sogno segreto è essere esattamente come Chiara Ferragni. Perché quando magna una fetta di pizza, quest’ultima si rigenera per magia”, si legge in uno dei tanti post al riguardo sparsi su Facebook. E ancora: “Ma dove si è visto mai che una pizza abbia l’ombra sotto. Vabbè che lievita, ma che si solleva dal tavolo ci credo poco. A meno che non sia una santa sta Chiara”, recita un altro commento.

Tra questi c’è anche Chef Rubio, il popolare conduttore di Unti e bisunti e Camionisti in trattoria. “Manco a tajà na pizza sete bone! Dimme ‘r senso de fasse prestà ‘e fette”, scherza lo chef romano su Instagram.

Dunque una foto-mistero: “Mi spiegate perché hanno due fette in mano e le pizze sono ancora intere?”. “È solo una trovata pubblicitaria”, prova a spiegare qualcuno.