ROMA – Chiara Ferragni su Instagram posta una foto in bikini e i i fan sui social, come si dice in questi casi, si scatenano. Si scatenano tra commenti positivi e negativi. Negativi come questo: “Forse ora che sei diventata madre queste foto potresti anche evitarle. Non ti si addicono più”. O negativi come questo: “Ti si vede il capezzolo”. Commenti positivi o negativi, la foto della Ferragni su Instagram ha già superato i 600mila like. Chissà se Fedez sarà geloso per questa foto o sarà soltanto semplicemente contento per i like.