NEW YORK – Chiara Ferragni posta uno scatto in cui indossa un paio di pantaloni attillati in latex e nient’altro. Con le mani, la fashion blogger si copre il seno, lasciando però senza parole i suoi fan. Ancora una volta, la Ferragni parla di se attraverso un’immagine. D’altronde, questo significa essere una fashion blogger. Lo scatto arriva in concomitanza con un grido d’allarme lanciato da lei stessa: la giovane neo sposa di Fedez avrebbe perso migliaia di foto.

La giovane in queste ore è a New York: sta tornando in Italia per tornare ad abbracciare Leone e Fedez. La Ferragni, dalla Grande Mela lancia un messaggio d’aiuto ai follower, comunicando di aver perso circa 70mila foto dal suo smartphone. Di punto in bianco, la maggior parte degli scatti si sono cancellate. Ora ne ha “soltanto” 13mila e si dice disperata. Cosa può fare? I fan, certamente si prodigheranno per aiuarla.

La Ferragni e Fedez si sono sposati lo scorso 1 settembre a Noto, in Sicilia. Sulla lista di nozze la coppia aveva chiesto di non regalare nulla e di versare il corrispondente del regalo attraverso la raccolta fondi attivata su GoFundMe.com.

La somma raccolta sarebbe stata devoluta a una causa “specifica e speciale scelta tra le numerose richieste ricevute in queste settimane dai fan alla mail charity@theferragnez.com”. Lo scopo era “aiutare in concreto uno o più dei nostri fan, quindi non donare a una onlus, ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di voi”. Peccato però che, a pochi giorni dal matrimonio avessero raccolto solo 11mila euro donati da 23 invitati. L’obiettivo prefissato era 50mila euro.