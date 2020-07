Chiara Ferragni in tanga mostra la cellulite sul lato B: “Ce l’abbiamo tutte”

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto con il lato B in primo piano, non esitando a mostrare la cellulite.

Chiara Ferragni si sta godendo le vacanze con la famiglia in Sardegna e, tra bagni con il piccole Leone e sketch ironici con il marito Fedez, non può fare a meno di documentare le sue giornate sui social. E come ogni anno, la famosa influencer ha posato di spalle in riva al mare con indosso un tanga che ha lasciato poco spazio all’immaginazione.

E così alcuni fan le hanno chiesto quale fosse il segreto per avere un lato B tonico e senza smagliature. Ma Chiara Ferragni ha voluto condividere una Stories in cui ha mostrato più da vicino coscia e gluteo, mettendo in mostra un po’ di cellulite. Nella didascalia ha poi: “Ce l’abbiamo tutte, dipende solo dalla posizione e dalla luce”.

Una sincerità che è piaciuta ai molti seguaci della influencer che l’hanno riempita di complimenti.

La Ferragni e il pancino sospetto.

Il sospetto nei giorni scorsi era venuto ad un fan che glielo ha chiesto esplicitamente su Instagram dopo aver visto una sua foto.

La risposta della fashion blogger

La fashion blogger replica spiegando cosa si vede in foto. Queste le sue parole: “Guys, è il vestito messo con la cintura così”. Colpa della cintura insomma, che ha creato un finto rigonfiamento nella zona del ventre. (fonte INSTAGRAM).